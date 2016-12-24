أميركا تحذر مواطنيها المسافرين إلى مصر والأردن

حذرت وزارة الخارجية الأميركية الجمعة مواطنيها المسافرين إلى مصر من تهديدات الجماعات الإرهابية مشيرة إلى أن عددا من التفجيرات وقعت هذا الشهر بينها هجوم على الكنيسة البطرسية الملحقة بكاتدرائية الأقباط الأرثوذكس بالقاهرة أسفر عن مقتل 25 شخصاً على الأقل.

وقالت الوزارة إنه في حين تعزز مصر التواجد الأمني في المواقع السياحية بما في ذلك الأقصر وأسوان "يمكن أن تحدث هجمات إرهابية في أي مكان في البلاد".

وأضافت أن على الأميركيين تجنب السفر إلى الصحراء الغربية وشبه جزيرة سيناء خارج منتجع شرم الشيخ.

كما حذرت وزارة الخارجية المسافرين إلى الأردن من تهديدات الجماعات الإرهابية بعد هجومين هناك في الآونة الأخيرة.

وقتل ما يربو على 12 شخصاً بينهم سائحة كندية في هجومين هذا الأسبوع في مدينة الكرك جنوب الأردن.

وقال تحذير السفر الذي أصدرته الخارجية "تذكر وزارة الخارجية المواطنين الأميركيين بأن المنظمات الإرهابية والمتطرفة عبرت عن رغبتها في تنفيذ هجمات تستهدف المواطنين الأميركيين والغربيين في الأردن".