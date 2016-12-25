إجراءات إسرائيلية انتقامية ضد الأمم المتحدة

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، السبت إن إسرائيل ستعيد تقييم علاقاتها مع الأمم المتحدة، وذلك بعد يوم من موافقة مجلس الأمن الدولي على قرار يطالب بوقف بناء المستوطنات الإسرائيلية.



وأقر المجلس المؤلف من 15 دولة القرار الجمعة بعد امتناع الولايات المتحدة عن التصويت في تحول نادر عن نهجها الطويل بالوقوف بجانب إسرائيل. وأحجمت واشنطن عن استخدام حق النقض (الفيتو) كما فعلت في مناسبات سابقة عديدة في إجراء وصفه نتنياهو بأنه "مشين".



وقال نتنياهو "أصدرت توجيهات لوزارة الخارجية بإعداد تقييم لكل روابطنا بالأمم المتحدة خلال شهر بما فيها تمويل إسرائيل لمؤسسات الأمم المتحدة ووجود ممثلين للأمم المتحدة في إسرائيل".

وأضاف نتنياهو "أصدرت بالفعل توجيهات بوقف تمويل بنحو 30 مليون شيقل (7.8 مليون دولار) لخمس مؤسسات للأمم المتحدة.. خمس هيئات لها عداء على نحو خاص تجاه إسرائيل...والبقية تأتي".



ولم يكشف نتنياهو عن أسماء المؤسسات أو يقدم تفاصيل أخرى.



وفي تحد للضغوط الشديدة من جانب إسرائيل والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت في مجلس الأمن ما سمح بصدور القرار.

وتواصل إسرائيل منذ عقود سياسة بناء مستوطنات يهودية على أراض احتلتها عام 1967 بالضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية.



وتعتبر معظم الدول النشاط الاستيطاني بالضفة الغربية والقدس الشرقية غير قانوني ومعوقاً للسلام. وترفض إسرائيل ذلك.