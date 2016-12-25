ترمب: "إدانة الاستيطان" تجعل السلام أكثر صعوبة

قال الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب السبت إن تبني مجلس الأمن لقرار يدعو إسرائيل إلى وقف الاستيطان في فلسطين سيجعل التوصل إلى اتفاق سلام "أكثر صعوبة"، لكنه قال إن الأمر قد يحدث بأي حال.

وكتب ترمب في تغريدة على تويتر "إن الخسارة الكبيرة أمس لإسرائيل في الأمم المتحدة ستجعل مفاوضات السلام أكثر صعوبة. مؤسف جداً، لكننا سنتوصل إليه بأي حال".

وطلب مجلس الأمن الجمعة من إسرائيل وقف النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية والقدس الشرقية، في قرار تمكنت الدول الأعضاء من تبنيه بعد امتناع واشنطن عن استخدام حق النقض (الفيتو) للمرة الأولى منذ العام 1979.

The big loss yesterday for Israel in the United Nations will make it much harder to negotiate peace.Too bad, but we will get it done anyway! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 24, 2016

وامتنعت واشنطن التي تدعم إسرائيل عادة في هذا الملف البالغ الحساسية، عن التصويت على القرار الذي اقترحته مصر أولاً قبل أن تسحبه لتعاود نيوزيلندا والسنغال وماليزيا وفنزويلا تقديمه الجمعة ويتم تبنيه بموافقة مصر نفسها.

وفي أول رد فعل مباشر، اعتبر رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو السبت أن "القرار المتخذ منحاز ومشين ولكننا سنتجاوزه (...) سيستغرق الأمر بعض الوقت ولكن هذا القرار سيلغى".

وكان مكتب نتنياهو أعلن في بيان في وقت سابق أن "إسرائيل ترفض هذا القرار المخزي المعادي لإسرائيل، ولن تمتثل له"، وفق تعبيره.