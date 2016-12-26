غرق فريق كرة قدم ومشجعوه في سفينة غرب أوغندا

قتل حوالي 30 شخصا هم أعضاء في فريق كرة قدم محلي صغير ومشجعوه، الأحد، في غرق سفينتهم في بحيرة البرت غرب أوغندا، بحسب ما أعلنت الشرطة الأوغندية الاثنين.

وقال قائد الشرطة المحلية جون روتاغيرا "كان هناك احتفال على السفينة، وكان الركاب يرقصون وبعضم كان ثملا، وكانت السفينة تنقل عددا أكبر من قدرة استيعابها، 45 شخصا، وكلهم أعضاء فريق كرة قدم إلى جانب مشجعين محليين".

وأضاف "كانت المياه هادئة لكن المشكلة وقعت حين تجمع الفريق ومشجعوه أثناء الرقص على جانب واحد من السفينة، ما أدى إلى انقلابها، وغرق 30 شخصا".

وأوضح أن الشرطة وصيادين تمكنوا من إنقاذ 15 شخصا.

والضحايا من قرية كاويباندا في منطقة بوليسا.

وكان يفترض أن يلعب الفريق في مباراة ودية في منطقة هويا المجاورة خلال الاحتفالات بعيد الميلاد.

وهو ثاني حادث غرق كبير يقع خلال أيام في بحيرات أوغندا. فالجمعة قتل 20 شخصا في الظروف نفسها، لكن في بحيرة فيكتوريا (جنوب شرق).

وكان هؤلاء الأشخاص عائدين من جزيرة بوكاسا على بحيرة فيكتوريا حيث امضوا عطلة عيد الميلاد، نحو عنتيبي.

وتقع حوادث متكررة في المياه الأوغندية، ففي تشرين الثاني/نوفمبر قتل عشرة أشخاص على الاقل في غرق سفينة في بحيرة البرت.