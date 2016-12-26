نتنياهو يلتقي سفير أميركا لأول مرة بعد إدانة الاستيطان

التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء الأحد السفير الأميركي في الدولة العبرية دانيال شابيرو بعد يومين من امتناع الولايات المتحدة عن التصويت على قرار في مجلس الأمن يدين الاستيطان الإسرائيلي ما أدى إلى تبني القرار.

وجاء اللقاء بين نتنياهو والسفير الأميركي بعد ساعات من استدعاء وزارة الخارجية الإسرائيلية ممثلي 14 دولة أيدت التصويت التاريخي في مجلس الأمن.

وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية توعد خلال اجتماع له بحكومته بإعادة تقييم علاقة إسرائيل بالأمم المتحدة بعد قرار مجلس الأمن الذي طالب بوقف الاستيطان الإسرائيلي.

كما جدد نتنياهو في اجتماع للحكومة الإسرائيلية تهديده للدول التي صوتت في مجلس الأمن لصالح قرار المستوطنات، حيث استدعت إسرائيل سفراء الدول التي أيدت القرار كما أوقفت التنسيق المدني مع الفلسطينيين ردا على تمرير القرار.