إسرائيل "تقلص" علاقاتها مع الدول التي صوتت ضد الاستيطان

أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل ستقوم بـ"تقليص" علاقاتها مع الدول التي صوتت لصالح قرار مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، الأسبوع الماضي، الذي دان الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وفي رسالة إلى الصحافيين، أكد المتحدث باسم الوزارة إيمانويل نحشون، في معرض نفيه للأنباء حول تعليق العلاقات مع الدول، أن إسرائيل "ستقوم مؤقتا بتقليص" الزيارات والعمل مع السفارات، من دون تقديم المزيد من التفاصيل.

ومن جانبها، أكدت نائبة وزير الخارجية، تسيبي حوتوفلي، الثلاثاء، أنها قلقة من أن إسرائيل ستفقد فرصتها لشرح موقفها عبر إلغاء الزيارات، إلا أنها تؤيد ذلك، مشيرة إلى أنه "لا يمكن اعتبار إسرائيل أمرا مفروغا منه".

وأوردت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، الذي يشغل أيضا منصب وزير الخارجية، فطلب من المسؤولين تقليل الزيارات لأقل قدر ممكن إلى الدول التي صوتت لصالح القرار.

وألغيت زيارتان أو تم تأجيلهما على الأقل، منهما زيارة مقررة هذا الأسبوع لرئيس الوزراء الأوكراني فولوديمير غرويسمان، وزيارة مقررة لوزير الخارجية السنغالي.

وتناقلت تقارير أيضا قيام نتنياهو بإلغاء لقاء الشهر المقبل في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس مع رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، ولم يتضح إن كان الاجتماع مقررا رسميا في الأصل أو إذا ألغي فعلا.

ويطالب النص الذي تم تبنيه، الجمعة، إسرائيل بأن "توقف فورا وعلى نحو كامل جميع الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية"، ويؤكد أن المستوطنات "ليس لها شرعية قانونية".

وللمرة الأولى منذ 1979، لم تستخدم الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد القرار، بينما كانت تساند إسرائيل في هذا الملف البالغ الحساسية. وقد سمح امتناعها عن التصويت بإقرار النص.

ودافع نتنياهو، الاثنين، عن موقفه عقب التصويت في الأمم المتحدة، مؤكداً أنه "رد فعل عاقل وصارم ومسؤول وطبيعي من قبل شعب يوضح لدول العالم أن ما تم القيام به في الأمم المتحدة غير مقبول بالنسبة لنا".