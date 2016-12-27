تركيا: لا معلومات مؤكدة بشأن فيديو حرق داعش لجنودنا

قال نعمان قورتولموش، نائب رئيس الوزراء التركي، اليوم الثلاثاء، إن تركيا ليس لديها معلومات مؤكدة، فيما يتعلق بفيديو منسوب لتنظيم داعش من سوريا يُظهر إعدام جنديين تركيين مخطوفين.

وكان قورتولموش يشير بذلك إلى فيديو بُث الأسبوع الماضي تردد أنه يصور إعدام جنديين تركيين أسيرين حرقاً، وذلك حسبما ذكرت مجموعة سايت المتخصصة في متابعة مواقع متطرفين على الإنترنت ومقرها الولايات المتحدة.

وقال أيضا قورتولموش بحسب رويترز خلال مؤتمر صحافي عادي في أنقرة "إن الحكومة لم تتخذ قراراً فيما يتعلق باحتمال مد حالة الطوارئ السارية في البلاد منذ محاولة الانقلاب التي وقعت في 15 يوليو تموز".