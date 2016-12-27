كولومبيا: أخطاء بشرية وراء سقوط طائرة الفريق البرازيلي

أعلنت سلطات الطيران الكولومبية، الاثنين، أن أخطاء من جانب الطيار وشركة الطيران والجهات التنظيمية في بوليفيا كانت وراء تحطم طائرة في كولومبيا، راح ضحيته 71 شخصاً الشهر الماضي، بينهم معظم أعضاء فريق شابكوينسي البرازيلي لكرة القدم.

وقال مسؤولون إن الطائرة التي تشغلها شركة لاميا للطيران العارض ومقرها بوليفيا تحطمت في منطقة غابات قرب مدينة ميديين بسبب فشل الطيار في التزود بالوقود أثناء توقفه بأحد المطارات أثناء الرحلة وعدم إبلاغه عن توقف المحركات بسبب نقص الوقود حتى فات الأوان.

وقال مسؤول السلامة الجوية في كولومبيا الكولونيل فريدي بونيلا للصحافيين: "لا توجد مشكلة فنية في الحادث. كل شيء يرتبط بتدخل بشري تفاقم بعامل إداري في إدارة الشركة وإدارة وتنظيم الرحلة من قبل السلطات في بوليفيا".

وأضاف بونيلا أن سلطات الطيران في بوليفيا وفي شرطة الطيران: "قبلوا ظروفاً للرحلة لا يمكن قبولها".

وأوضح أنه بجانب نقص الوقود كان الوزن أكثر من الحد المسموح بنحو 400 كيلوغرام، ولم يكن مرخص لها بالطيران على الارتفاع الذي كانت تحلق فيه أثناء الرحلة.

وتتفق النتائج الأولية للتحقيق الكولومبي مع تأكيدات السلطات البوليفية الأسبوع الماضي بأن شركة لاميا وقائد الطائرة يتحملان المسؤولية المباشرة في الحادث. والطيار ميجيل كويروجا شريك في الشركة وقتل في الحادث.

وكانت الطائرة تقل فريق شابكوينسي إلى أهم مباراة في تاريخه وهي ذهاب الدور النهائي لكأس سودامريكانا.

وقتل كل أعضاء الفريق الذين كانوا على متن الطائرة باستثناء 3 من اللاعبين والطاقم. ونجا أيضا اثنان من طاقمها وصحافي واحد.