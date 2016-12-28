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الأردن.. حكم بإعدام 5 متهمين وسجن باقي أعضاء خلية إربد

المصدر: الأردن - غسان أبو لوز
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قضت محكمة أمن الدولة الأردنية بالإعدام والسجن على أعضاء خلية إربد التي وقعت أحداثها في أذار/مارس الماضي.

وحكمت المحكمة بالإعدام شنقا على 5 من أفراد الخلية، فيما أصدرت حكمها بالسجن على الـ 16 الآخرين لفترات تراوحت ما بين 3 سنوات و15 سنة.

وكانت محكمة أمن الدولة باشرت محاكمة الخلية في منتصف تموز الماضي، ووجه مدعي عام أمن الدولة للمتهمين تهما تتعلق بالإرهاب.

وأسفرت أحداث إربد عن مقتل 7 إرهابيين ورجل أمن، وإصابة ٥ من الأمن في عملية استمرت لأكثر من 10 ساعات.

وقالت السلطات الأردنية إن خلية على صلة بتنظيم داعش كانت تنوي استهداف مؤسسات عسكرية ومدنية.

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