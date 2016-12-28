حكومة سعد الحريري تنال ثقة مجلس النواب اللبناني

نالت الحكومة التي شكلها سعد الحريري، اليوم الأربعاء، ثقة مجلس النواب اللبناني، وذلك في اليوم الثاني من الجلسات التي خصصها البرلمان لمناقشة "البيان الوزاري" والتصويت على الثقة.

ونالت الحكومة ثقة 87 نائباً من أصل 92 مقترعاً، فيما حجب عنها الثقة 4 نواب، وامتنع واحد.

وقبل التصويت، رد الحريري على النواب فيما يخص البيان الوزاري، وقال: "الحكومة وضعت في بيانها الوزاري الكلام الذي ينعكس داخل مجلس النواب من أجل الوصول إلى قانون جديد للانتخاب. سنأخذ بالجزء الأكبر من ملاحظات النواب وهواجسهم التي نقلوها بالأمس".

الحريري وفي كلمة له في جلسة البرلمان، أكد الالتزام بالمحكمة الدولية الخاصة بمحاكمة قتلة والده. كما أكد الحريري على السعي لوضع قانون جديد للانتخابات البرلمانية.

ويأتي منح الثقة للحكومة بعد 10 أيام من تشكيلها، وهي الحكومة الأولى في عهد الرئيس اللبناني، ميشال عون، الذي انتخب في 31 تشرين الأول/أكتوبر بموجب تسوية سياسية أنهت شغورا رئاسيا استمر لأكثر من عامين ونصف العام، وخلق شللا على مؤسسات الدولة كافة.