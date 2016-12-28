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شركة مكسيكية تعلق طيران 11 طائرة سوخوي

المصدر: مكسيكو سيتي – رويترز
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قالت شركة الطيران المكسيكية "انترجيت" الثلاثاء إنها رصدت "أشياء غير طبيعية محتملة" في 11 طائرة من الطراز سوبرجيت 100 روسية الصنع وعلقت طيرانها بعد عمليات فحص للامتثال لتوجيهات من هيئة الطيران الروسية.

وأعلنت شركة سوخوي الروسية المصنعة للطائرة الأسبوع الماضي أن هيئة الطيران اكتشفت خللاً في مجموعة الذيل بطائرتها سوبرجيت 100.

وقالت "انترجيت" في بيان الأحد إنها تجري فحصا لطائراتها من الطراز سوبرجيت 100.

وبعد فحص 22 طائرة قال الرئيس خوسيه لويس جارسا الرئيس التنفيذي لـ"انترجيت" لمحطة إذاعة محلية إن عمليات الفحص كشفت أن 11 طائرة لا توجد بها أي مشكلات، بينما رصدت "أشياء غير طبيعية محتملة" في 11 طائرة ما أدى إلى تعليق طيرانها.

وقال جارسا "علقنا طيران 11 طائرة في انتظار حل من هيئة الطيران والشركة المصنعة لإعادتها للخدمة المنتظمة".

كلمات دالّة

#طائرة, #سوخوي, #المكسيك, #روسيا

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