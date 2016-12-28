لبنان.. مقتل مسؤول محلي في انفجار ببلدة حدودية مع سوريا

وقع انفجار، اليوم الأربعاء، في سهل البقاع بلبنان، ما أدى لمقتل مسؤول محلي، حسب ما جاء على الوكالة الوطنية للإعلام.

وأضافت الوكالة أن الهجوم وقع صباح اليوم في بلدة العين على بعد نحو 20 كيلومترا إلى الغرب من الحدود مع سوريا، ما أسفر عن مقتل نائب رئيس بلدية العين خالد حوري.

وقال مصدر أمني وصف الهجوم بأنه "عملية اغتيال"، إن قنبلة انفجرت داخل حافلة صغيرة تقل المسؤول المحلي، ما أسفر عن مقتله وإصابة أخيه بجروح بليغة.

وحضرت القوى الأمنية إلى مكان الانفجار وفتحت تحقيقاً. ورجح مصدر أمني لصحيفة "النهار" اللبنانية أن العبوة سببها خلافات شخصية ومادية.