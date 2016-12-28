مسؤول: بوكو حرام استخدمت "فتيات تشيبوك" دروعاً بشرية

قال قائد بالجيش النيجيري، الأربعاء، إن مقاتلي جماعة بوكو حرام، الفارين من هجوم على قاعدة لهم الأسبوع الماضي، ربما استخدموا بعض الفتيات اللائي خطفوهن في 2014 من تشيبوك بشمال شرق نيجيريا دروعاً بشرية اتقاء لنيران الطائرات المقاتلة.



وعرض الميجر جنرال لاكي إيرابور القائد الميداني لحملة الجيش النيجيري ضد الجماعة في مؤتمر صحفي لقطات من الجو قال إنها صورت خلال العملية في غابة سامبيسا وتظهر تحرك مقاتلي بوكو حرام مع نساء وأطفال.



وقال إيرابور للصحفيين في مدينة مايدوجوري بشمال شرق البلاد "المقاتلون المنهكون كانوا يستخدمونهن دروعاً. ولهذا لم نشتبك معهم من الجو".



وأضاف "دائماً ما كنا نعتقد ونأمل أن يتيح لنا دخول سامبيسا فرصة العثور على فتيات تشيبوك المتبقيات. لا نستطيع الجزم بما إذا كان هؤلاء النسوة اللائي يمكننا مشاهدتهن هن فتيات تشيبوك".



وخطف عناصر بوكو حرام أكثر من 200 فتاة من مهجع النوم في مدرستهن في بلدة تشيبوك في نيسان/أبريل 2014. وقالت أول فتاة يُعثر عليها من هؤلاء الفتيات إن معظمهن احتجزن في غابة ساميسا، حيث عثر على الفتاة في أيار/مايو.