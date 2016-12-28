الأردن.. مقتل مطلوب بمطاردة أمنية بالشوبك وإصابة آخر

قال مصدر أمني لـ"العربية.نت"، إن قوات أمنية تطارد مطلوبين في هذه اللحظات في لواء الشوبك بمحافظة معان جنوب الأردن، وتم تبادل إطلاق نار بين الطرفين.

كما كشف المصدر الأمني لـ"لعربية.نت" أن المطلوبين من جنسية عربية، وهما أب وابنه.

وقال المصدر إن قوة أمنية مشتركة طاردت مطلوبين في لواء الشوبك في معان، أسفر عن مقتل أحدهما، وإلقاء القبض على آخر، ومن المرتقب أن يصدر بيان من الأجهزة الأمنية بعد قليل.

وقال بيان الأمن العام إن مداهمة أمنية مشتركة في لواء الشوبك لأحد المطلوبين لانتمائه لجماعات إرهابية أفضت لقتله والقبض على آخر.

وفي التفاصيل بحسب بيان مشترك من مديرية الأمن العام وقوات الدرك أن قوة أمنية مشتركة من الأجهزة الأمنية وبناء على معلومات استخباراتية توجهت عصر اليوم لإحدى المزارع الواقعة ضمن اختصاص لواء الشوبك لضبط أحد المطلوبين (من جنسية عربية)، والمطلوب لانتمائه لجماعات إرهابية، حيث بادر فور مشاهدته للقوة بإطلاق عيارات نارية كثيفة باتجاههم، وتم على الفور تطويق المنطقة من قبل قوات الدرك للسيطرة عليه وإلقاء القبض عليه.

وأضاف البيان أن المشتبه به رفض الاستسلام واستمر بإطلاق عيارات نارية باتجاه القوة، حيث تم تطبيق قواعد الاشتباك معه, وتمكنت القوة الأمنية من إصابته وقتله، وضبط بحوزته سلاح ناري اوتوماتيكي، إضافة إلى كمية من العتاد الحي.

وتابع البيان أنه جرى ضبط شخص آخر يقطن معه داخل المزرعة، كما بوشرت أعمال التفتيش والتمشيط للمزرعة للبحث عن كل ما يخالف القانون.