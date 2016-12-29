إسبانيا تعتقل متهمين بـ"تمجيد الإرهاب" وتضبط ذخائر

أوقفت السلطات الإسبانية، الأربعاء، شخصين متهمين بـ"تمجيد الإرهاب"، حسب ما قالت الشرطة، مشيرة إلى أنها عثرت خلال عملية دهم أعقبت الاعتقال على أربعة مخازن لبندقية وذخائر.

وأشارت وكالة "يوروبا برس" إلى أن المخازن هي لرشاش كلاشنيكوف. لكن متحدثة باسم الشرطة لم تؤكد هذه المعلومة لفرانس برس، لافتة فقط إلى ضبط المخازن وثلاثين رصاصة.

وأوضحت وزارة الداخلية في بيان أن الرجلين إسبانيان، مشيرة إلى أن خمس عمليات دهم كانت جارية صباح الأربعاء، خصوصاً في بيت مهجور في جنوب العاصمة مدريد. وضبطت الشرطة أيضاً أموالاً باليورو.

تأتي عملية الاعتقال فيما شددت إسبانيا الإجراءات الأمنية لتجنب وقوع اعتداءات محتملة.

والثلاثاء، أعلنت محافظة مدريد خطة تستهدف تأمين وسط العاصمة ليلة رأس السنة، ستشمل تفتيشاً فردياً وتطويقاً لحي بويرتا ديل سول حيث يحتفل المدريديون بالعام الجديد.

وقررت السلطات أيضاً وضع حواجز ضخمة لتجنب هجمات باستخدام عربات كبيرة على غرار ما حدث في اعتداءي برلين ونيس.