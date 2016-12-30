إسرائيل تحذر من هجمات في الهند

وجهت إسرائيل، الجمعة، تحذيرا من خطر "فوري" لوقوع اعتداءات تستهدف سياحا، خصوصا إسرائيليين، في جنوب غرب الهند مع اقتراب الاحتفالات بحلول العام الجديد.

وقال مكتب مكافحة الإرهاب في بيان نشرته دوائر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو: "نحذر السياح الإسرائيليين المقيمين في الهند من احتمال (وقوع) اعتداءات إرهابية فورية ضد أهداف غربية وسياحية، خصوصا في جنوب غرب هذا البلد".

ودعا المكتب إلى "زيادة اليقظة خلال أحداث الأيام المقبلة لمناسبة الاحتفال بالعام الجديد، خصوصا خلال الاحتفالات التي ستنظم على الشواطئ وفي النوادي حيث سيجتمع عدد كبير من السياح".

وأوصى بتجنب المشاركة في هذه الأحداث، وكذلك الامتناع عن زيارة الأسواق والمهرجانات ومراكز التسوق.

وحدد المكتب مستوى الخطر بالدرجة الثالثة، ما يعني "خطرا ملموسا" من دون تفاصيل إضافية.

ويتوجه عدد كبير من الشبان الإسرائيليين إلى الهند بعد إنهاء خدمتهم العسكرية.

ويوجه مكتب مكافحة الإرهاب في شكل دوري تحذيرات للإسرائيليين حول خطر حصول اعتداءات في بلدان مختلفة.