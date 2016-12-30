الرئيس الروماني يعين الاشتراكي غرينديانو رئيسا للوزراء

عين الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس، الجمعة، الديمقراطي الاجتماعي سورين غرينديانو رئيساً جديداً للوزراء، مبددا بذلك الغموض المخيم منذ فوز اليسار بالانتخابات التشريعية في 11 ديسمبر.

ووقع الرئيس اليميني الوسطي مرسوم تعيين غرينديانو (43 عاما)، وزير الاتصالات السابق، ما يعني أن أمامه الآن 10 أيام لتقديم تشكيلته وبرنامجه الحكومي ونيل الثقة في البرلمان.

ويمتلك ائتلاف اليسار الذي اقترح غرينديانو، والذي يضم الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحليفه الليبرالي "ألدي"، الغالبية المطلقة في البرلمان، حيث يشغل 250 مقعدا من أصل 465.

وكان الرئيس الروماني رفض الثلاثاء من دون مبررات ترشيح الحزب الاشتراكي سيفيل شحادة التي تنتمي إلى الأقلية التركية في رومانيا، رئيسة للوزراء، ما أثار غضب الاشتراكيين.

وبعدما هدد هؤلاء بعزل يوهانيس، وافقوا على الاقتراح الجديد، مؤكدين أن الأمر يتعلق بجهد "أخير" لتجنب "حرب سياسية".

وكانت مصادر مقربة من الرئيس أشارت الخميس إلى أن غرينديانو يمثل "حلا أفضل" من شهادة.