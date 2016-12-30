السفير اليوناني في البرازيل.. مفقود منذ أيام

أصدرت الشرطة البرازيلية الخميس مذكرة بحث عن السفير اليوناني كرياكوس اميريدس الذي شوهد المرة الأخيرة الاثنين قرب ريو دي جانيرو حيث كان يمضي عطلة مع عائلته.

وأفادت الشرطة المدنية في ولاية ريو في بيان عن "فتح تحقيق بشأن اختفاء السفير" يتولاها قسم المفقودين في المفوضية المتخصصة بجرائم القتل في منطقة خليج فلومينينسي (غرب ريو).

وأشارت "معلومات اولية" الى مشاهدة اميريدس (59 عاما) للمرة الاخيرة مساء الاثنين، بحسب الشرطة التي خصصت رقمين هاتفيين لابلاغها "باي معلومات قد تساعد في تحديد مكان" الدبلوماسي.

وقالت موظفة في السفارة اليونانية لوكالة فرانس برس ان السفير في عطلة في المدينة التي تشهد نسبة جريمة مرتفعة منذ 21 كانون الاول/ديسمبر ويفترض ان يعود الى برازيليا في 9 كانون الثاني/يناير.

لكن السفارة لم تؤكد فقدانه وما زالت "تنتظر مزيدا من المعلومات" بحسبها.

وتحدثت وسائل اعلام برازيلية عن ابلاغ زوجة السفير الشرطة بفقدان اثره بعد ان غادر الشقة التي استأجراها في مدينة نوفا ايغواكو خارج ريو ولم يعد، كما يتعذر عليها الاتصال به.

وعُين اميريدس سفيرا العام الحالي وسبق أن خدم قنصلا عاما لليونان في ريو دي جانيرو بين 2001 و2004، وسفيرا في ليبيا بين 2012 و2016. وهو متزوج وله ابنة بحسب السفارة في برازيليا.