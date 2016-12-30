صربيا.. أكثر من 1000 لاجئ يفترشون الأرض ويلتحفون السماء

قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين إن مراكز إيواء المهاجرين في صربيا امتلأت عن آخرها بحيث يواجه أكثر من 1000 شخص النوم شتاء في العراء بالبلد الواقع في منطقة البلقان الذي أصبح مثل عنق الزجاجة بعد أن أغلق الاتحاد الأوروبي حدوده.

وهناك ما لا يقل عن 7 آلاف مهاجر معظمهم من أفغانستان والعراق وسوريا محاصرون في صربيا وقضى كثير منهم شهورا في دولة لا تتمتع بالموارد المالية اللازمة لرعايتهم ولا يرغب معظمهم في البقاء بها.

وعلى الرغم من إغلاق ما يسمى بطريق البلقان رسميا - وهو ما خفف الضغوط عن الدول الغنية مثل ألمانيا - تقدر وكالات إغاثة أن أكثر من 100 مهاجر جديد يدخلون صربيا يوميا بينما لا يسمح سوى لنحو 20 بدخول المجر وهي جارتها الوحيدة بمنطقة شينجن الأوروبية.

وقالت متحدثة باسم هيئة إنقاذ الطفولة بمركز مكتظ في بلجراد حيث تشجع المنظمة الخيرية العالمية الأطفال على المشاركة في أنشطة لمساعدتهم على التعايش مع ظروفهم الصعبة إن نحو نصف هؤلاء من الأطفال وإن هناك طفلا بين كل عشرة أطفال بدون مرافق.

وتعهدت صربيا بتوفير 6 آلاف سرير ووصلت إلى هذا الرقم تقريبا لكنها دعت الاتحاد الأوروبي لتقديم المزيد من الإسهامات للمساعدة في تخفيف حدة الأزمة.

وقالت متحدثة باسم المفوضية "كل مراكز الاستقبال ممتلئة... ممتلئة" مضيفة أنه ليس واضحا ما إذا كانت صربيا ستزيد من الطاقة الاستيعابية.



ولم يتسن الوصول لوكالة اللاجئين والهجرة التابعة للحكومة الصربية على الفور للتعليق.

وعثرت السلطات الصربية على 77 مهاجرا مختبئين في مركبتي شحن يوم الاثنين.