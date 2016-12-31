رئيسة تايوان تثير بكين بعزمها التوقف في أميركا

أعلنت تايوان، الجمعة، أن رئيستها تساي اينغ-وين ستتوقف في الولايات المتحدة في طريقها إلى أميركا الوسطى، ما يتوقع أن يزيد من التوتر مع بكين، بعد اتصال هاتفي مخالف للبروتوكول أجرته مع الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب.

وأعلن المتحدث باسم الرئاسة، أليكس هوانغ، أن الرئيسة سيكون لها محطة في هيوستن في 7-8 كانون الثاني/يناير في طريقها لإجراء جولة على حلفاء تايوان، وهندوراس ونيكاراغوا وغواتيمالا والسلفادور.

كما ستتوقف في سان فرانسيسكو في 13-14 منه في طريق العودة إلى بلادها، بحسب المتحدث.

وقال هوانغ للصحافيين إن "محطة الرئيسة في الولايات المتحدة ستنظم استنادا إلى سوابق، وستشمل حضور مآدب مع تايوانيين مهاجرين وزيارات لصناعات ذات صلة".

لكنه رفض التعليق على تقارير صحافية بشأن احتمال لقاء بين تساي ومقربين من ترمب أثناء محطتيها.

وتأتي الزيارة في مرحلة توتر حاد بين الصين وتايوان، أعقبت الاتصال الهاتفي غير المعهود الذي أجرته تساي في وقت سابق هذا الشهر لتهنئة ترمب، الذي شكك في سياسة واشنطن طويلة الأمد إزاء الجزيرة.

من جهتها، طلبت الصين من الولايات المتحدة ألا تجيز تحليق طائرة تساي في مجالها الجوي في طريقها إلى أميركا الوسطى.

وانفصلت تايوان عن الصين في 1949 إثر حرب أهلية، لكن بكين ما زالت تعتبر الجزيرة ذات الحكم الذاتي جزءاً من أراضيها، في انتظار إعادة التوحيد، بالقوة إن دعت الحاجة.

وقطعت الصين الاتصالات الرسمية مع حكومة تساي، بعدما رفضت القبول بمبدأ "الصين الواحدة".