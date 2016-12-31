طائرة بولندية تهبط في براغ بعد تهديد بقنبلة

هبطت طائرة من طراز بوينغ 707 تابعة لشركة "إنتر اير" البولندية اضطراريا مساء الجمعة في براغ، بعد أن هدد أحد الركاب بتفجير قنبلة، على ما أفاد وزير الداخلية التشيكي، ميلان شوفانيك.

وقال شوفانيك للتلفزيون العام التشيكي إن "الشرطة اعتقلت الرجل الذي هدد بتفجير قنبلة".

وأضاف أن "الرجل بولندي مثل غالبية الركاب"، رافضا تحديد ما اذا كانت الشرطة قد عثرت على متفجرات داخل الطائرة.

وقال ريتشارد كليما، المتحدث باسم هيئة المراقبين الجويين في براغ: "هبطت في براغ طائرة لشركة إنتر اير كانت تقوم برحلة من لاس بالماس (إسبانيا) إلى وارسو، وذلك بسبب تهديد". وأوضح أنها هبطت في براغ "بطلب من الطيار".

وأشار شوفانيك إلى أن جميع ركاب الطائرة، وعددهم نحو 160، يفترض أن يقضوا ليلتهم في براغ بانتظار إجراء تفتيش دقيق للطائرة.