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أردوغان: الهجمات ليست منفصلة عن التطورات في المنطقة

المصدر: دبي - قناة العربية، وكالات
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
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أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، أن الاعتداء الذي أوقع39 قتيلاً داخل ملهى ليلي في اسطنبول خلال الاحتفال بعيد رأس السنة، يهدف إلى "نشر الفوضى في البلاد".

وقال أردوغان في بيان أصدرته الرئاسة "يحاولون خلق الفوضى والنيل من عزيمة شعبنا وزعزعة استقرار بلادنا، بهجمات مقيتة تستهدف المدنيين... سنحافظ على هدوئنا كأمة ونقف معا بقوة، ولن ندع مجالاً لمثل هذه الألاعيب القذرة".

وكان وزير الداخلية التركي، سليمان سويلو، قد أعلن صباح الأحد، أن الاعتداء الذي استهدف ملهى ليلياً في اسطنبول خلال الاحتفالات بعيد رأس السنة أوقع 39 قتيلاً، من بينهم 16 أجنبياً وأن الشرطة لا تزال تبحث عن منفذه.

وأضاف سويلو أن الاعتداء أوقع أيضاً 69 جريحاً، من بينهم 4 إصابتهم خطيرة، وقال: "أعمال البحث عن الإرهابي لا تزال مستمرة، وآمل أن يتم القبض عليه سريعاً"، مضيفاً أنه تم تحديد هويات 21 ضحية، ومن بينهم 16 أجنبياً. ومن بين الأجانب المصابين 5 لبنانيين، بحسب مراسل قناة "العربية".

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