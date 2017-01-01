إسرائيل ترد على فيديو "القسام" عن الجندي

أعلنت الحكومة الإسرائيلية، الأحد، أنها لن تسلم رفات قتلى حماس الذين قضوا في هجمات على إسرائيليين، وستقوم بدفنها بدلاً من ذلك.

يأتي قرار الحكومة الأمنية غداة بث كتائب القسام الجناح العسكري لحماس، السبت، شريطاً ساخراً محوره الجندي الإسرائيلي، شاؤول آرون، الذي يعتقد الجيش أنه قتل أثناء الحرب على قطاع غزة صيف 2014.

وأفاد بيان على حساب تويتر الرسمي لرئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، أن "الحكومة الأمنية بحثت السياسة المتعلقة بكيفية التعامل مع جثث (..) الذين قتلوا خلال هجمات"، وقررت عدم إعادتها ولكن دفنها.

ولم يكشف البيان تفاصيل حول خطة الدفن، لكنه أوضح أن الجلسة ناقشت سبل إعادة رفات جنود قتلوا في حرب غزة 2014 والإفراج عن مدنيين اثنين مفقودين في غزة ويعتقد أن حماس تحتجزهما.