إصابة شرطي إيطالي بانفجار قنبلة أمام متجر كتب بفلورنسا

قالت السلطات في إيطاليا إن قنبلة موقوتة مخبأة في طرد انفجرت في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد، أمام متجر لبيع الكتب في فلورنسا تديره مجموعة من الفاشيين الجدد، مما أسفر عن إصابة شرطي بإصابات خطيرة لدى محاولته تفكيك القنبلة.

وقال ألبرتو إنتيني قائد شرطة فلورنسا لمحطة (آر.إيه.آي) التلفزيونية الرسمية إن شرطة مكافحة الإرهاب اكتشفت الطرد، وهي تقوم بدوريات على المواقع الحساسة واستدعت خبراء المفرقعات. وأضاف أن الطرد انفجر لدى اقتراب خبير مفرقعات بالشرطة منه في حوالي الساعة 5:30 صباحا بالتوقيت المحلي (04:30 بتوقيت غرينتش).

وقال مصدر في الشرطة لرويترز إنه تم نقل الضابط على وجه السرعة إلى المستشفى، حيث بترت يده اليسرى. وتسبب الانفجار أيضا في إصابة

الشرطي بالعمى في إحدى عينيه. وتجري الشرطة تحقيقات ولم تتكهن بمن وضع القنبلة أو دوافعه.

وقال جيانلوكا لانون، رئيس جماعة كازابوند اليمينية المتطرفة، في بيان "إنه الهجوم الثالث خلال عام على متجر الكتب... من الواضح أنه هجوم سياسي".

وشهدت إيطاليا في السبعينيات والثمانينيات هجمات من متشددين من اليمين المتطرف واليسار المتطرف، لكن هذا العنف تراجعت وتيرته بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة.