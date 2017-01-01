الدبلوماسيون الروس المطرودون غادروا أميركا

أفادت وكالات الأنباء الروسية أن الطائرة التي تقل أكثر من ثلاثين دبلوماسياً روسياً طردوا من الولايات المتحدة، بعد اتهامهم بالتدخل في الانتخابات الرئاسية، أقلعت الأحد من واشنطن.

ونقلت وكالة ريا نوفوستي عن السفارة الروسية في واشنطن أن "الطائرة أقلعت، والجميع على متنها".

وتقل الطائرة 35 دبلوماسياً روسياً وعائلاتهم يشكلون 96 شخصاً سيعودون إلى روسيا، بعدما طردوا في إطار العقوبات الأخيرة التي فرضتها إدارة الرئيس باراك أوباما.

وتنص الإجراءات التي أعلنها أوباما الخميس قبل أقل من شهر من مغادرته البيت الأبيض، على طرد 35 شخصاً متهمين بأنهم أعضاء في الاستخبارات الروسية وإغلاق موقعين روسيين في شمال شرقي الولايات المتحدة يعتبران قاعدتين استخدمهما هؤلاء.

وفرضت أيضاً عقوبات اقتصادية على الجهاز السري في الجيش الروسي وجهاز الأمن الفدرالي، وكذلك على أربعة من مسؤولي الجهاز الأول، بينهم رئيسه إيغور كوروبوف.