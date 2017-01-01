الموت يغيب المطران كابوتشي المناصر للفلسطينيين

غيب الموت المطران، هيلاريون كابوتشي، الأحد، في العاصمة الإيطالية روما عن عمر يناهز 94 عاماً.

ونعى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، المطران كابوتشي، الذي عُرف بمواقفه الوطنية وبدفاعه عن حقوق الشعب الفلسطيني، واصفاً إياه بالمناضل الكبير.

يذكر أن المطران كابوتشي، رجل دين مسيحي ولد في مدينة حلب السورية عام 1922، وكان مطراناً لكنيسة الروم الكاثوليك في مدينة القدس منذ عام 1965، واعتقلته سلطات الاحتلال الإسرائيلي عام 1974 وحكم عليه بالسجن 12عاماً ونُفي عن فلسطين عام 1978 وعاش حتى اليوم في منفاه بمدينة روما.