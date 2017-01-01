بالصور.. البحرين تكشف تفاصيل الهاربين من سجن "جو"

أفادت وزارة الداخلية البحرينية أن مجموعة إرهابية مكونة من 4 إلى 5 عناصر نفذت هجوماً مسلحاً باستخدام بنادق أوتوماتيكية ومسدسات على مركز الإصلاح والتأهيل في (جو) في حوالي الساعة الخامسة والنصف من صباح الأحد، ما أسفر عن مقتل الشرطي عبدالسلام سيف أحمد وإصابة آخر بإصابة متوسطة، وذلك أثناء التصدي للعناصر الإرهابية، كما أسفر الحادث عن هروب عدد 10 من المحكومين في قضايا إرهابية.

وقد أصدر الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، قراراً بتشكيل لجنة للتحقيق في ملابسات الواقعة، وباشرت الأجهزة الأمنية المختصة فور وقوع الحادث إجراءاتها في الموقع وحوله والطرق والمنافذ المؤدية إليه، وإخطار النيابة العامة.

إلى ذلك، تكثف الأجهزة الأمنية من أعمال البحث والتحري للقبض على العناصر الإرهابية المتورطة، وكذلك المحكومين الهاربين المتورطين بارتكاب أعمال إرهابية، أفضت إلى قتل وترويع المواطنين والمقيمين، وهم:

أحمد محمد صالح محمد الشيخ (26 عاما) محكوم 73 سنة.

عمار عبدالله عيسى عبدالحسين (28 عاما) محكوم بالمؤبد إضافة إلى سنتين.

محمد إبراهيم ملا رضي آل طوق (26 عاما) محكوم 28 سنة.

حسن عبدالله عيسى عبدالحسين (24 عاما) محكوم بالمؤبد.

عيسى موسى عبدالله حسن (24 عاما) محكوم بالمؤبد.

حسين عطية محمد صالح (37 عاما) محكوم بالمؤبد.

صادق جعفر سلمان حسين (27 عاما) محكوم بالمؤبد إضافة إلى 41 سنة.

عبدالحسين جمعة حسن أحمد العنيسي (31 عاما) محكوم بالمؤبد.

رضا عبدالله عيسى الغسرة (29 عاما) محكوم بالمؤبد إضافة إلى 79 سنة.

حسين جاسم عيسى جاسم البناء (27 عاما) محكوم 43 سنة.