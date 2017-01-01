بوتين ونتننياهو يبحثان التنسيق العسكري في سوريا

بحث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الروسي فلاديمير بوتين السبت استمرار التنسيق العسكري بين البلدين في سوريا، بحسب ما أعلن مكتب نتنياهو.

وجاءت هذه المشاورات الهاتفية قبل أن يصدر مجلس الأمن الدولي قرارا بالإجماع يدعم جهود روسيا وتركيا لوقف العنف في سوريا وعقد مفاوضات سلام مقررة نهاية كانون الثاني/يناير، ولكن من دون المصادقة على تفاصيل الخطة التي عرضتاها.

وقال مكتب نتنياهو إن الأخير "تشاور مع الرئيس الروسي حول التطورات في المنطقة وخصوصا في سوريا" وتناول معه "استمرار التنسيق في هذه المنطقة والذي سبق ان اظهر فاعليته".

وخلال زيارته موسكو في 21 نيسان/ابريل، ناقش نتنياهو مع بوتين التنسيق العسكري بين البلدين بهدف تجنب اي مواجهات بين طائرات اسرائيلية وروسية في المجال الجوي السوري.

وفي حزيران/يونيو، عاد نتنياهو الى العاصمة الروسية لبحث "تطبيق هذه الترتيبات" وفق ما اعلن مكتبه يومها.

وتدخلت روسيا عسكريا في سوريا منذ ايلول/سبتمبر 2015 دعما للنظام في مواجهة معارضيه.

وقبل زيارته في نيسان/ابريل، أقر نتنياهو للمرة الاولى بأن بلاده هاجمت عشرات من القوافل في سوريا كانت تنقل اسلحة الى حزب الله اللبناني الذي يقاتل عناصره الى جانب النظام السوري.