شاهد لحظة هروب المهاجم بعد ارتكابه مجزرة في اسطنبول

أظهر فيديو انتشر على مواقع التواصل اللحظة التي هرب فيها المهاجم من مطعم "رينا" في اسطنبول، بعد أن قام بإطلاق النار العشوائي الذي أودى بحياة 39 شخصاً، بينهم 16 أجنبياً، إضافة إلى 69 جريحاً.

وكان فيديو آخر قد انتشر على مواقع التواصل، التقطته إحدى كاميرات المراقبة من داخل المطعم الذي شهد المجزرة البشعة ليلة الاحتفال برأس السنة، ظهر فيه أحد المهاجمين وهو متنكر في زي "سانتا كلوز"، قبل أن يبدأ في إطلاق النار.

ويقع المطعم الشهير المذكور في وسط اسطنبول بحي "أورتاكوي" وهو أحد الأحياء الراقية والمتميزة في المدينة.