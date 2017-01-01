وزير بريطاني: "داعش" يطمح في شن هجوم كيمياوي علينا

قال بن والاس، وزير الأمن البريطاني، في مقابلة صحافية نشرت اليوم الأحد إن عناصر تنظيم "داعش" يأملون في شن هجمات كيمياوية تُسقط أعداداً كبيرة من القتلى والجرحى على أهداف في بريطانيا وأماكن أخرى في أوروبا.

وأضاف أن السلطات البريطانية تخشى عودة إرهابيين بريطانيين حاربوا مع التنظيم لبلدهم بعد طرد التنظيم من معاقله في الشرق الأوسط مثل مدينة الموصل في العراق مما قد يشكل تهديداً محلياً متنامياً.

وقال والاس لصحيفة "صنداي تايمز": "طموح داعش هو بكل تأكيد هجمات تسقط عدداً كبيراً من الضحايا".

وأضاف: "ليس لديهم موانع أخلاقية حيال استخدام أسلحة كيمياوية ضد تجمعات سكانية وإذا استطاعوا سيفعلوا ذلك في هذا البلد. وأعداد الضحايا جراء ذلك ستكون أسوأ مخاوف الجميع".

وقال التقرير إن أجهزة الأمن لم تحدد مؤامرة كيمياوية بعينها لكنها تجري تدريبات للاستعداد لذلك الاحتمال.

واستخدم تنظيم "داعش" غاز الخردل في هجوم على بلدة مارع السورية في أغسطس/آب عام 2015، وفقاً لما ذكرته منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية.

وأشار والاس إلى تفكيك خلية لـ"داعش" في المغرب في فبراير/شباط كدليل على سعي التنظيم لشن هجمات كيمياوية في مناطق أخرى.



ويعتقد أن نحو 800 بريطاني سافروا إلى سوريا وانضم الكثير منهم لـ"داعش" منذ اندلاع الحرب الأهلية هناك. ونحو 100 منهم قتلوا.

وقال والاس: "أكبر مخاوفنا هو إذا انهارت الموصل وكل القواعد الأخرى لداعش. نعلم أن هناك عدداً كبيراً من (البريطانيين) يقاتلون في صفوف داعش في سوريا. على الأرجح سيرغبون في العودة لبلدهم".