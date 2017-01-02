البحرين تشدد إجراءاتها الأمنية وتبحث عن الفارين

أكدت وزارة الداخلية البحرينية عبر بيانها، أن الهجوم نفذته مجموعة مكونة من 4 إلى 5 عناصر باستخدام بنادق أوتوماتيكية ومسدسات حوالي الساعة الخامسة والنصف صباح الأحد.

وأسفر الهجوم عن مقتل شرطي وإصابة آخر، وأدى إلى هروب 10 من المحكومين في قضايا إرهابية. وتبين انحدار هؤلاء، بحسب مصادر موثوقة، من خلفيات راديكالية، وتبين أيضاً أنهم على انتماء بجمعيات غير مرخصة، مثل ما يسمى بخلاص وأحرار البحرين التي ترتبط بولاية الفقيه وعلى صلة بالحرس الثوري الإيراني، الذي لم يخفِ احتفاءه بالحادث عبر وسائله الإعلامية.

كما كثفت السلطات الأمنية من أعمال البحث والتحري للقبض على العناصر الإرهابية المتورطة وكذلك المحكومين الهاربين ومحاصرة الموقع والطرق والمنافذ المؤدية إليه.