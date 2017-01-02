تركيا: اعتداء اسطنبول مختلف كثيراً عن الهجمات السابقة

قال نائب رئيس الوزراء التركي، نعمان كورتولموش، الاثنين، إن اعتداء اسطنبول "مختلف كثيراً" عن الهجمات السابقة. وأضاف أن "العملية في سوريا ستستمر لحين توقف التهديد الذي تمثله الجماعات الإرهابية لتركيا"، في إشارة للحملة التي أطلقت عليها أنقرة "درع الفرات".

وأكد نائب رئيس الوزراء أن حالة الطوارئ ستستمر ما دامت هناك ضرورة.

وشن مسلح قيل إنه تنكر بزي "سانتا كلوز"، ليل السبت الأحد، هجوماً على مطعم في اسطنبول بسلاح رشاش مخلفاً 39 قتيلاً وعشرات الجرحى، بينما تبنى تنظيم داعش الهجوم لاحقاً.

إلى ذلك، قال كورتولموش، وهو متحدث باسم الحكومة التركية أيضاً إن رئيس الوزراء، بن علي يلدريم، سيزور العراق هذا الأسبوع لبحث الحرب ضد الإرهاب وإعادة ضبط العلاقات الثنائية.

كما ذكر المتحدث باسم الحكومة التركية أن السلطات تقترب من التعرف بشكل كامل على المسلح المسؤول عن هجوم المطعم في اسطنبول، معلناً اعتقال ثمانية أشخاص آخرين.

وأوضح أنه "تم اكتشاف معلومات بشأن البصمات والمظهر الأساسي للإرهابي. في العملية التي تعقب ذلك سيجري العمل على التعرف عليه بشكل سريع".