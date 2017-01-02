"داعش" يتبنى هجوم اسطنبول.. والبحث جارٍ عن المنفذ

أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن الهجوم على مطعم شهير في تركيا ليلة رأس السنة، فيما شددت السلطات التركية من إجراءاتها الأمنية للبحث عن منفذ الهجوم الهارب.

يأتي ذلك فيما اعتقلت الشرطة التركية، الاثنين، 8 مشتبه بهم وضعوا قيد التوقيف الاحتياطي في إطار التحقيق حول الاعتداء الذي أوقع 39 قتيلاً وأكثر من 65 جريحاً، بحسب ما أوردت وكالة "دوغان" للأنباء.

ولم تتوافر أي معلومات حول المعتقلين الذين قبضت عليهم عناصر من شرطة مكافحة الشغب. وهذه عمليات التوقيف الأولى في إطار التحقيق حول الاعتداء الذي لا يزال منفذه فاراً.

وكان بين ضحايا الهجوم، 7 قتلى من السعوديين على الأقل و9 مصابين، و3 قتلى لبنانيين وأردنيان ومغربيان وتونسيان وكويتيٌ وليبي.

وسقط 39 قتيلاً على الأقل معظمهم من الأجانب في الهجوم عندما فتح مسلح النار بشكل عشوائي في مطعم "رينا" الشهير بعد نحو ساعة من منتصف ليل أمس الأحد.

وكان عمدة اسطنبول، واصب شاهين، قد أعلن في وقت سابق أن هجوماً على مطعم شهير في المدينة التركية في ساعة مبكرة من الاحتفالات بالعام الميلادي الجديد الأحد أسفر عن قتلى وجرحى، واصفاً الهجوم بأنه "عمل إرهابي"، فيما يجري حالياً البحث عن مطلق النار الذي يعتقد أن له شريكا آخر.