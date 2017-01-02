صور جديدة لمهاجم اسطنبول أثناء قتل ضحاياه داخل المطعم

أفرجت الشرطة التركية عن صور جديدة للمشتبه به بتنفيذ الهجوم في مطعم شهير بمنطقة "أورطه كوي" في مدينة اسطنبول خلال الساعات الأولى من صباح الأحد، وأسفر عن مقتل 39 شخصاً وإصابة 65 آخرين.

وتظهر الصور الجديدة للإرهابي التي حصلت عليها الشرطة التركية من كاميرات مراقبة المطعم منفذ الاعتداء المطلوب وهو يرتدي سترة داكنة اللون.

ونقلت وكالة أنباء "الأناضول" عن مصادر في التحقيقات التي يجريها مكتب المدعي العام في اسطنبول ومكتب مكافحة الإرهاب في الولاية، أن الفرق التابعة لشعبة مكافحة الإرهاب، اليوم الاثنين، تمكنت من الحصول على الصور الأوضح لمنفذ الهجوم المسلح بمنطقة "أورطه كوي".

وتمكن فريق شعبة مكافحة الإرهاب في مديرية أمن اسطنبول، من خلال الصور التي تم الحصول عليها عبر كاميرات المراقبة التابعة للأمن، من تحديد أوصاف الإرهابي ورؤية وجهه وملامحه بوضوح.

وفي محاولة للقبض على المهاجم كشفت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية عن قيام الشرطة التركية بتعقب الإرهابي وتفتيش منازل 8 أشخاص تشتبه بصلتهم بالهجوم الإرهابي الذي أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن تنفيذه.

كما يواصل المحققون الأتراك استجواب 8 أشخاص - معظمهم من كازاخستان وقرغيزستان - في محاولة للقبض على الجاني وشركائه في الجريمة الذين مازالوا طلقاء حتى الآن.

كما كشفت الصحيفة عن إطلاق الشرطة التركية سراح سائق التاكسي الذي قاد الإرهابي إلى المطعم بعد عدة ساعات من الاستجواب بعدما أدلى بمواصفات المهاجم ومكان استقلاله للتاكسي.

إلى ذلك، قال كورتولموش، وهو متحدث باسم الحكومة التركية أيضاً إن السلطات تقترب من التعرف بشكل كامل على المسلح المسؤول عن هجوم المطعم في اسطنبول، معلناً اعتقال ثمانية أشخاص آخرين.

وأوضح أنه "تم اكتشاف معلومات بشأن البصمات والمظهر الأساسي للإرهابي. في العملية التي تعقب ذلك سيجري العمل على التعرف عليه بشكل سريع".