مساعد ترمب: العقوبات على روسيا "غير متناسبة"

قال مساعد كبير للرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، في مقابلة يوم الأحد، إن البيت الأبيض ربما عاقب روسيا بشكل غير متناسب عندما أمر بطرد 35 روسيا للاشتباه في أنهم جواسيس.

وأضاف شون سبايسر، المتحدث باسم البيت الأبيض المقبل في مقابلة، إن ترمب سيطرح أسئلة على وكالات المخابرات الأميركية بعد أن فرض الرئيس باراك أوباما عقوبات الأسبوع الماضي على وكالتي مخابرات روسيتين، بسبب ما قال إنه تورط في التسلل الإلكتروني على جماعات سياسية في انتخابات الرئاسة الأميركية عام 2016.

وأمر أوباما أيضا روسيا بإخلاء منشأتين أميركيتين في إطار عقوبات قاسية على موسكو.

وقال سبايسر "أحد الأسئلة التي لدينا لماذا بهذه القوة؟ أعني عندما تنظر في طرد 35 شخصا وإغلاق موقعين. فالسؤال هو: هل هذا الرد يتناسب مع الإجراءات التي اتخذت؟ ربما نعم وربما لا، لكن علينا التفكير في ذلك".

ويتلقى ترمب إفادات من وكالات المخابرات هذا الأسبوع بعد أن يعود إلى نيويورك يوم الأحد.

وعبر ترمب يوم السبت عن تشككه فيما إذا كانت روسيا تقف وراء التسلل الإلكتروني على مسؤولي الحزب الديمقراطي.