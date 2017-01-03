هجوم اسطنبول.. دعم لوجيستي من سوريا واستنفار على الحدود

اعتبر نائب رئيس الوزراء التركي، نعمان قورتول موش، أن اعتداء اسطنبول ليلة رأس السنة مختلف عن الهجمات السابقة التي شهدتها البلاد . وأشار قورتول موش، الاثنين، إلى شبهات باستقدام المتورطين في الهجوم دعماً لوجيستياً عبر الحدود، وتحديداً من سوريا.

كما أكد على استمرار العمليات العسكرية التركية على مواقع داعش في سوريا رغم اعتداء اسطنبول.

إلى ذلك، عزز الجيش التركي خلال اليومين الماضيين قواته العسكرية على الحدود السورية في منطقة كيلس المقابلة لمعبر باب الهوى في إدلب. وتضمنت التعزيزات الجديدة التي أرسلت إلى المنطقة دبابات ومركبات مدرعة وناقلات جنود وتجهيزات عسكرية.

وشن مسلح، ليل السبت/الأحد، هجوماً دامياً على مطعم "رينا" في اسطنبول بسلاح رشاش مخلفاً 39 قتيلاً وعشرات الجرحى، بينما تبنى تنظيم داعش الهجوم لاحقاً. وتمكن المهاجم من الفرار، ولم تنشر الشرطة التركية معلومات عن المهاجم، سواء أنه قد يكون من أوزباكستان أو قرغيستان، متحفظة عن اسمه وهويته الكاملة. في حين أوقفت القوى الأمنية حوالي 12 شخصاً للاشتباه بتورطهم في الهجوم.