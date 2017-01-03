غوتيريس في أول أيام عمله: قلق ولست صانع معجزات

نبه الأمين العام الجديد للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس الثلاثاء أنه ليس "صانع معجزات"، مؤكدا أن المرحلة الراهنة "صعبة جدا".

وقبل أن يبدأ يوم عمله الأول في مقر المنظمة الأممية في نيويورك بعدما خلف بان كي مون في أول يناير، تحدث غوتيريس إلى موظفي المقر داعيا إلى التحرك لإصلاح المنظمة.

وقال "من المفيد أن أقول إن ليس هناك معجزات، أنا واثق بأنني لست صانع معجزات"، ملاحظا أن تعيينه أثار "تطلعات كثيرة".

وأضاف "علينا ألا نغرق في الأوهام. المرحلة الراهنة صعبة جدا" بين تعدد النزاعات ونشوء "ظاهرة جديدة للإرهاب العالمي".

واعتبر أنه في مواجهات هذه التحديات فإن الأمم المتحدة خففت معاناة الشعوب لكنها "لا تزال تفشل في تجنب النزاعات وحلها" في إشارة ضمنية إلى النزاع السوري.

وتابع غوتيريس أن هناك أيضا "كثيرا من المقاومة، من الشكوك في مناطق عدة من العالم حيال الدور الذي يمكن أن تؤديه الأمم المتحدة".

علينا الإقرار بأخطائنا

وقال أيضا أمام مئات الموظفين والدبلوماسيين الذين اجتمعوا في قاعة الأمانة العامة للأمم المتحدة "علينا أن نكون قادرين على الإقرار بثغراتنا، بإخفاقاتنا".

ودعا هؤلاء إلى "العمل المشترك من أجل التغيير والإصلاح وتحسين" عمل الأمم المتحدة و"التخلص من البيروقراطية".

وخلص غوتيريس "الطريقة الوحيدة لبلوغ أهدافنا هي أن نعمل معا، ضمن فريق، في خدمة القيم الواردة في شرعة (الأمم المتحدة) التي توحد الإنسانية".

وردا على أسئلة صحافيين إن كانت تقلقه تصريحات أخيرة للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب انتقد فيها الأمم المتحدة، قال "كلا، أنا قلق حيال كل المشاكل الرهيبة التي علينا أن نواجهها في العالم"، لافتا إلى الحروب وانتهاكات حقوق الإنسان والفقر. وأضاف "آمل في أن نتمكن من توحيد صفوفنا لمعالجة هذه المشاكل".

وكان ترمب وصف في تغريدة الأمم المتحدة بأنها "ناد للقاءات والمناقشات وتمضية وقت جيد".

وفي رسالة نشرها الأحد بمناسبة العام الجديد وتوليه منصبه، قال غوتيريس إنه يريد أن يجعل من 2017 "عاما من أجل السلام".