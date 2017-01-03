هجوم اسطنبول.. أنباء عن اعتقال أجنبيين في مطار أتاتورك

أفادت وكالة دوغان التركية للأنباء أن أجنبيين اعتقلا الثلاثاء في مطار أتاتورك الدولي في اسطنبول في إطار التحقيقات الجارية لكشف المتورطين في الاعتداء الذي استهدف مطعم رينا ليلة رأس السنة في اسطنبول، وتبنى تنظيم داعش مسؤوليته.

وأوضحت الوكالة أن الشخصين اللذين لم تكشف هويتهما اعتقلا عند مدخل قاعة المغادرين للرحلات الدولية، واقتيدا إلى المقر العام للأمن في اسطنبول حيث أوقفا قيد التحقيق.

ويرفع اعتقال هذين الشخصين إلى 16 عدد الأشخاص الموقوفين على ذمة التحقيق في إطار التحقيق في الهجوم الذي لا يزال منفذه متوارياً عن الأنظار، في حين نشرت السلطات التركية صوراً واضحة تظهر وجه المنفذ وأعلنت بعض التقارير عن هوية المشتبه به، مشيرة إلى أنه يدعى لاخي ماشرابوف، من قرغيستان.

وبدأت السلطات التركية عملية مطاردة واسعة للقبض على المهاجم الذي أطلق النار في مطعم رينا الشهير في اسطنبول، وأوقع 39 قتيلا بينهم عدد كبير من الأجانب.

وذكر عدد كبير من وسائل الإعلام التركية أن السلطات تشتبه في أن المنفذ قد يكون عضواً في خلية نفذت اعتداء انتحاريا مثلثا في مطار أتاتورك أسفر عن 47 قتيلاً في يونيو.