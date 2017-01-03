هل تلقى نتنياهو هدايا مخالفة للقانون؟.. الشرطة تحقق

أعلنت الشرطة الإسرائيلية أنها استجوبت رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في مقر إقامته في القدس على مدى 3 ساعات مساء الاثنين، وذلك بشبهة تلقيه "هدايا خلافا للقانون".

وأضافت متحدثة باسم الشرطة في بيان "لا يمكن إعطاء أي تفصيل آخر في الوقت الراهن".

من جهتها، قالت وزارة العدل في بيان، إن استجواب نتنياهو تولاه محققون من وحدة "لاهاف 443" التابعة للشرطة والمتخصصة بمكافحة الفساد.

وأضافت الوزارة في بيانها أن رئيس الوزراء استجوب "بشبهة تلقي هدايا من رجال أعمال"، في أول تأكيد رسمي للمعلومات التي نشرتها وسائل الإعلام بهذا الصدد.

وشددت وزارة العدل على أن بعض المعلومات التي تلقتها الشرطة خلال التحقيق في هذه القضية ومفادها أن نتنياهو تلقى "بصورة منتظمة" من أثرياء رحلات سفر إلى الخارج، إضافة إلى هدايا، لم تصل لدرجة إثارة "شك معقول بحصول جرم يبرر فتح تحقيق جزائي".

وكان نتنياهو نفى في شريط فيديو نشر على صفحته على موقع فيسبوك أي تورط له بالفساد. وقال "نسمع كل تقارير الإعلام، ونرى ونسمع الأجواء الاحتفالية في استوديوهات التلفزيون وفي أروقة المعارضة".

كما أضاف: "أريد أن أقول لهم إن عليهم الانتظار من أجل الاحتفال. لا تتسرعوا. قلت لكم وأكرر لن يكون هناك أي شيء لأنه لا يوجد أي شيء".

ويجبر القانون الإسرائيلي أي عضو في الحكومة بما في ذلك رئيسها على الاستقالة في حال وجهت إليه رسميا تهمة فساد.