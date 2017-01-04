النمسا تحقق في اعتداءات جنسية عشية العام الجديد

كشف متحدث، الأربعاء، أن الشرطة في مدينة إنسبروك النمساوية تحاول التعرف على مجموعة من الرجال الأجانب، يعتقد أنهم تحرشوا جنسياً بنحو 18 امرأة خلال احتفالات عشية العام الجديد.

وأبلغت النساء الشرطة بأن مهاجمين مجهولين قاموا بملامستهن وحاولوا تقبيلهن في ذلك المساء في ساحة مزدحمة بالرواد، لحضور حفل موسيقي وعرض للألعاب النارية أو قريب منها. وقالت المتحدثة باسم الشرطة إن معظمهن وصفن مجموعة من 5 أو 6 رجال.

وكان مئات من النساء في ألمانيا المجاورة تعرضن لاعتداءات وسرقة في احتفالات العام الجديد العام الماضي في مدينة كولونيا، وكان مظهر المشتبه بهم يشير إلى أنهم ربما من شمال إفريقيا أو عرب. وقالت الشرطة في كولونيا إنها منعت تكرار تلك الواقعة هذا العام باحتجاز 650 رجلاً معظمهم من شمال إفريقيا في هذه الليلة.

وقال شهود في إنسبروك الواقعة في جبال الألب بغرب النمسا إن مهاجمي العام الجديد كانوا في العشرينيات أو الثلاثينيات وبشرتهم داكنة، لكن لم تتضح جنسياتهم.