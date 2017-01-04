وزير الخارجية التركي يؤكد: حددنا هوية منفذ هجوم اسطنبول

أكد وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، الأربعاء، أنه تم تحديد هوية منفذ هجوم اسطنبول الدامي الذي وقع ليلة رأس السنة في مطعم رينا، مودياً بحياة 39 شخصاً وعشرات الجرحى، دون أن يكشف أي تفاصيل عن المنفذ.

وكان الكثير من اللغط أثير، الثلاثاء، بعد أن تم نشر صورة لجواز سفر مواطن من قيرغيزستان يدعى ياخيه ماشرابوف على أنه منفذ الهجوم، ليتبين في ما بعد أن الرجل أوقف وحقق معه من قبل السلطات التركية لوجود شبه مع مواصفات المشتبه به في الهجوم، وتم الإفراج عنه لاحقاً.

وفي وقت سابق، الثلاثاء، نشر فيديو سيلفي قيل إنه لمنفذ الهجوم الذي أعلنت السلطات التركية أنه جاء من سوريا، وقد يكون من شرق الصين أو أوزباكستان. ونقلت وسائل إعلام تركية عن خبراء أمنيين قولهم إن منفذ الهجوم الدامي محترف ومتدرب جيداً على استعمال السلاح، وقد نفذ جريمته بدم بارد.

وفي وقت سابق الأربعاء، ذكرت وكالة الأناضول التركية الرسمية للأنباء أن الشرطة اعتقلت 5 أشخاص يشتبه بأنهم من أعضاء داعش في مدينة أزمير

الغربية، على خلفية هجوم اسطنبول.



والثلاثاء ارتفع عدد الموقوفين إلى 14 شخصا على خلفية الهجوم الذي أعلن داعش المسؤولية عنه، بينما قال تلفزيون "إن.تي.في" إن أجنبيين احتجزا في مطار أتاتورك وهو المطار الرئيسي في اسطنبول.