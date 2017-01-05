عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية العرب و العالم

أول حكم بالمؤبد على ضابطين تركيين في "الانقلاب الفاشل"

المصدر: اسطنبول – فرانس برس
جنود أتراك متهمون بمحاولة الانقلاب في طريقهم للمحكمة (أرشيفية)
رابط مختصر

أصدرت محكمة تركية الخميس حكما بالسجن المؤبد على ضابطين برتبة كولونيل وميجور بسبب دورهما في المحاولة الانقلابية الفاشلة في 15 تموز/يوليو، في أول أحكام تصدر في أكبر عملية قضائية في تاريخ البلاد.

وكان الضابطان يخدمان مع قوات الدرك التي كانت جزءا من الجيش في ذلك الوقت، في مدينة إزمير الغربية، بحسب ما ذكرت وكالة الأناضول للأنباء. وأدينا بتهمة انتهاك الدستور.

تعزيزات أمنية أمام المحكمة (أرشيفية) تعزيزات أمنية أمام المحكمة (أرشيفية)

وعقب المحاولة الانقلابية تم وضع قوات الدرك تحت إشراف وزارة الداخلية.

وتلقي أنقرة باللوم في المحاولة الانقلابية على الداعية فتح الله غولن وبدأت حملة تطهير للقضاء على أنصاره. وينفي غولن هذه التهم.

وطبقا لأحدث الأرقام التي نشرتها وكالة الأناضول فقد تم اعتقال أكثر من 41 ألف شخص للاشتباه بعلاقتهم بغولن في إطار حالة الطوارئ المفروضة في البلاد.

ويتوقع أن تستمر المحاكمات التي بدأت الآن عدة أشهر.

ومثل 29 ضابط شرطة أمام المحكمة في اسطنبول في 29 كانون الأول/ديسمبر بتهمة الفشل في الدفاع عن أردوغان خلال المحاولة الانقلابية.

كلمات دالّة

#تركيا, #إزمير, #انقرة, #اردوغان, #الانقلاب, #اسطنبول, #غولن

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر