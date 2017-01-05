أول حكم بالمؤبد على ضابطين تركيين في "الانقلاب الفاشل"

أصدرت محكمة تركية الخميس حكما بالسجن المؤبد على ضابطين برتبة كولونيل وميجور بسبب دورهما في المحاولة الانقلابية الفاشلة في 15 تموز/يوليو، في أول أحكام تصدر في أكبر عملية قضائية في تاريخ البلاد.

وكان الضابطان يخدمان مع قوات الدرك التي كانت جزءا من الجيش في ذلك الوقت، في مدينة إزمير الغربية، بحسب ما ذكرت وكالة الأناضول للأنباء. وأدينا بتهمة انتهاك الدستور.

وعقب المحاولة الانقلابية تم وضع قوات الدرك تحت إشراف وزارة الداخلية.

وتلقي أنقرة باللوم في المحاولة الانقلابية على الداعية فتح الله غولن وبدأت حملة تطهير للقضاء على أنصاره. وينفي غولن هذه التهم.

وطبقا لأحدث الأرقام التي نشرتها وكالة الأناضول فقد تم اعتقال أكثر من 41 ألف شخص للاشتباه بعلاقتهم بغولن في إطار حالة الطوارئ المفروضة في البلاد.

ويتوقع أن تستمر المحاكمات التي بدأت الآن عدة أشهر.

ومثل 29 ضابط شرطة أمام المحكمة في اسطنبول في 29 كانون الأول/ديسمبر بتهمة الفشل في الدفاع عن أردوغان خلال المحاولة الانقلابية.