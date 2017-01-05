تعذيب شاب أبيض بشيكاغو وسط صرخات "تباً لترمب"

أعلنت شرطة شيكاغو في شمال شرقي الولايات المتحدة توقيف أربعة أشخاص، إثر نشر فيديو يظهرون فيه يسيئون معاملة شاب، وهم يوجهون إليه شتائم عنصرية.

وأوضحت الشرطة أن المشتبه بهم الأربعة، وهم من السود والضحية وهو أبيض، جميعهم شبان بالغون.

ويظهر المشتبه بهم الأربعة في الفيديو الذي نشر على خدمة "فيسبوك لايف" وراج على شبكات التواصل الاجتماعي، لكن "العربية.نت" تعتذر عن نشره، يسيئون معاملة الشاب المكبل.

وأفادت الشرطة أن المشتبه بهم خطفوا الضحية، الذي يعتقد أنه يعاني من إعاقة عقلية، في إحدى ضواحي شيكاغو واقتادوه إلى حي في جنوب غربي المدينة، حيث احتجزوه ما بين 24 و48 ساعة، مشيرة إلى أن أحد المشتبه بهم كان يعرف الضحية في المدرسة.

ويظهر المشتبه بهم في الفيديو الذي نشره بالأساس أحدهم، يضحكون فيما يعذبون الضحية، وهم يصيحون "تباً لدونالد ترمب! تباً للبيض!".

ويمكن رؤية الشاب جالساً القرفصاء في زاوية، مكمم الفم بشريط لاصق وموثوق اليدين والقدمين. وتظهر ملابسه ممزقة جزئياً، وشعره مقصوصاً جزئياً حتى الجلد وعلى رأسه جرح ينزف.

وقال قائد شرطة شيكاغو، أيدي جونسون، خلال مؤتمر صحافي "هذا مثير للاشمئزاز"، معلناً أن المشتبه بهم الأربعة موقوفون رهن التحقيق بانتظار توجيه التهمة إليهم.

وقالت الشرطة إن الشاب في حال صدمة ويجد صعوبة في التكلم إلى المحققين.

وذكرت السلطات أن الضحية غادر المستشفى الذي نقل إليه بعد الوقائع.