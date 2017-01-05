شاهد.. جريمة قتل شابين أردنيين في أميركا

كشف مقطع فيديو حديث جريمة دامية وقعت فجر الأربعاء وأسفرت عن مقتل شابين أردنيين في ولاية أنديانا بولس الأميركية.

وظهر في الفيديو شخصان مسلحان يقتحمان المطعم قبيل ارتكاب الجريمة البشعة.

وقالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية إنها تتابع مع سفارة بلادها في واشنطن أنباء مقتل الشابين أثناء عملهما في مطعم أردني بولاية انديانا بولس، وفقا لمراسل "العربية.نت" في الأردن، نادر المناصير.

وأكدت المتحدثة الرسمية باسم الوزارة، صباح الرافعي، أن سفارة المملكة تتابع مع السلطات الأميركية المختصة حول الجريمة. وقالت: "نحن بانتظار المعلومات الرسمية ونتائج التحقيقات الأولية في الجريمة".

وحسب موقع "رؤيا الإخباري" الأردني، أظهرت التحقيقات الأولية التي أجرتها الشرطة الأميركية أن الدافع لارتكاب جريمة مقتل الشابين الأردنيين هو السرقة.

وقالت الشرطة الأميركية في مدينة انديانا بولس: "القتيلان هما شابان أردنيان في الثلاثينات من عمرهما ويدعيان وسام سمور وعمار شطناوي".

ووفقا للشرطة، فإن كاميرات المراقبة أظهرت أن شخصين ارتكبا الجريمة وهما في العشرينيات-الثلاثينيات من العمر.

وذكرت الشرطة الأميركية أن أحد المجرمين كان يرتدي معطفا أحمر والآخر معطفا أزرق، وجرى التعميم على مواصفاتهما للمساعدة في إلقاء القبض عليهما.

ودعت شرطة الولاية، السكان إلى الإبلاغ فورا عن أي معلومات بشأن المجرمين اللذين ارتكبا جريمة القتل.

ووصف عدد من شهود العيان وسكان المنطقة الشابين الأردنيين بأنهما يتمتعان بالأخلاق العالية ولا يتحدثان الإنكليزية بطلاقة.

وتعتبر جريمة القتل المزدوجة هي الأولى هذا العام في ولاية انديانا بولس الأميركية.