فرنسا تعتقل رئيس وزراء كوسوفو السابق

أكدت مصادر بالشرطة الفرنسية ووزارة خارجية كوسوفو أن الشرطة الفرنسية ألقت القبض، الأربعاء، على رئيس وزراء كوسوفو راموش هاراديناي الذي كان أحد القادة الميدانيين في حرب كوسوفو بين عامي 1998 و1999 بناء على مذكرة اعتقال صربية.

وتعتبر صربيا، هاراديناي مجرم حرب لدوره في قيادة حرب عصابات في إقليم كوسوفو الذي أعلن الاستقلال بدعم غربي عام 2008.



وعمل هاراديناي لفترة وجيزة رئيسا لوزراء كوسوفو عامي 2004 و2005 بينما كانت تحت وصاية الأمم المتحدة قبل أن يُحاكم ويُبرأ مرتين من جرائم حرب في محكمة تابعة للمنظمة الدولية في لاهاي.



وقالت وزارة الخارجية في كوسوفو في بيان: "احتجزته السلطات الفرنسية بناء على أمر اعتقال أصدرته صربيا عام 2004 وهو أمر غير مقبول بالنسبة لنا". وأضافت الوزارة أنها تبذل قصارى جهدها لتأمين إطلاق سراحه.



وقالت المصادر إن شرطة الحدود الفرنسية ألقت القبض عليه لدى وصوله إلى مطار بشرق فرنسا على متن رحلة من بريشتينا.