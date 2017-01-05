"هدايا نتنياهو" تجرّه للتحقيق مجدداً

أوردت وسائل الإعلام الإسرائيلية، الخميس، أن الشرطة تستجوب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للمرة الثانية في إطار تحقيق للاشتباه بتلقيه "هدايا خلافاً للقانون"، من رجال أعمال أثرياء.

ورفضت الشرطة التعليق على هذه التقارير.

وبحسب وسائل الإعلام، فإن المحققين وصلوا إلى منزل نتنياهو في القدس بعد ظهر الخميس في جولة ثانية من الاستجواب.

ويشرف مدعي عام الحكومة أفيخاي ماندلبليت على التحقيق الجنائي، الذي سيحدد إذا كان نتنياهو تلقى "هدايا خلافاً للقانون".

وكانت وسائل إعلام أفادت أن نتنياهو تلقى هدايا بقيمة عشرات آلاف الدولارات من رجلي أعمال إسرائيلي وأجنبي مقربين منه.

وقد استجوبت الشرطة نتنياهو في مقر إقامته في القدس طوال ثلاث ساعات مساء الاثنين.

وأثار استجوابه ضجة كبيرة في الساحة السياسية الإسرائيلية، مع تساؤل البعض إن كان هذا سيؤدي إلى سقوطه.

ويرغم القانون الإسرائيلي أي وزير في الحكومة بما في ذلك رئيسها على الاستقالة في حال وجهت إليه رسمياً تهمة فساد.