شاهد بالفيديو.. لحظة تفجير إزمير التركية

أظهر فيديو مأخوذ من كاميرا مراقبة لحظة الانفجار الذي هز مدينة إزمير التركية جراء سيارة مفخخة بالقرب من محكمة والذي أسفر عن سقوط قتيلين.

وكان نائب رئيس الوزراء التركي، ويسي قايناق، قد أعلن أن هجوماً أكبر كان يتم التخطيط له فيما يبدو، استناداً إلى كمية الأسلحة التي عثر عليها في موقع تفجير بسيارة ملغومة في مدينة إزمير غرب البلاد الخميس.

وقال قايناق للصحافيين في تصريحات بثت على الهواء: "بناء على التجهيزات والأسلحة والقنابل والذخيرة، التي تم ضبطها علمنا أن عملاً بشعاً كان قيد التخطيط".

وأضاف أن الهجوم لن يوقف التدخل العسكري التركي في سوريا والعراق.

من جانبه، أفاد حاكم إزمير، أيرول أيلديز، بأن النتائج الأولية تشير إلى وقوف حزب العمال الكردستاني وراء انفجار سيارة ملغومة خارج محكمة في إزمير، أودى بحياة شخصين.

وقال أيلديز للصحافيين في تعليقات بثت على الهواء مباشرة: "وقع اشتباك بعدما أراد رجال الشرطة إيقاف مركبة عند نقطة تفتيش أمام محكمة بايراكلي، وفجر الإرهابيون السيارة الملغومة لدى محاولتهم الفرار".

وتابع أن رجل شرطة وموظفاً بالمحكمة قتلا في الهجوم، مؤكداً أن الشرطة قتلت بالرصاص اثنين من المهاجمين كانا مسلحين ببنادق كلاشينكوف وقنابل يدوية.