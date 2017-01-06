لماذا احتفل مسؤولون روس بفوز ترمب؟

أفاد تقرير في صحيفة واشنطن بوست بأن مسؤولين كبارا في روسيا احتفلوا بفوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية باعتباره "نصراً لموسكو من الناحية الجيوسياسية".

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين قولهم يوم الخميس إن اتصالات تم اعتراضها أظهرت الروس وهم يهنئون بعضهم البعض بنتيجة الانتخابات.

كما ذكرت الصحيفة أن رد الفعل المتحمس بين مسؤولين روس رفيعي المستوى - بينهم بعض ممن يعتقد مسؤولون أميركيون أنهم على علم بحملة البلاد الإلكترونية للتدخل في الانتخابات الأميركية - أسهم في تقدير أجهزة المخابرات الأميركية أن جهود موسكو كانت تستهدف في جزء منها على الأقل المساعدة على فوز ترمب في السباق إلى البيت الأبيض.