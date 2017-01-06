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مقتل 6 أطفال إثر تصادم قطار بعربة صغيرة في باكستان

المصدر: كراتشي - رويترز
من الحادث
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صدم قطار في باكستان عربة صغيرة بثلاث عجلات (ريكشو) اليوم الجمعة، مما أسفر عن مقتل ستة أطفال كانوا في طريقهم للمدرسة وسائق العربة، في ثالث حادث قطار تشهده البلاد في أربعة أشهر.

وقال ضابط الشرطة، أسعد سارفاراز، إن الأطفال الذين لقوا حتفهم في الحادث الذي وقع بجنوب إقليم البنجاب، تتراوح أعمارهم بين السادسة والعاشرة.

وأضاف أن المزلقان كان مفتوحاً وقت الحادث، وهو ما يعني أن بوسع العربات المرور على قضبان السكك الحديدية.

وقال وزير السكك الحديدية، خواجة سعد رفيق، للصحافيين إن الطقس ربما كان من العوامل التي أدت لوقوع الحادث.

وتابع "التحقيق هو الذي سيوضح إذا كان نتيجة إهمال أو بسبب الضباب الكثيف".

ولقي 20 شخصاً حتفهم وأصيب العشرات يوم الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني حينما صدم قطار متحرك عربات قطار متوقفة في مدينة كراتشي الساحلية.

وفي سبتمبر/أيلول قتل أربعة على الأقل، وأصيب 93 في حادث تصادم قطار سريع بقطار شحن قرب مدينة ملتان في إقليم البنجاب.

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