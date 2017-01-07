عاصفة ثلج تشل الحركة في اسطنبول.. وإلغاء مئات الرحلات

أصابت عاصفة ثلجية اسطنبول بالشلل، السبت، وتسببت بإلغاء مئات الرحلات ووقف الملاحة في مضيق البوسفور.

وما بين مساء الجمعة وصباح السبت، غطت ثلوج ناهزت سماكتها 40 سنتيمتراً اسطنبول، وأحدثت عرقلة كبيرة في حركة السير على الطرق، فيما ينوي عدد كبير من السكان مغادرة المدينة في نهاية الأسبوع.

واضطرت شركة الخطوط الجوية التركية إلى إلغاء 500 رحلة على الأقل على امتداد يومين، في مطاري أتاتورك وصبيحة كوكجن، وفق وكالة "دوغا"ن للأنباء، لأن الأحوال الجوية تؤثر على نطاق الرؤية.

وذكرت وكالة "الأناضول" للأنباء المقربة من الحكومة أن الخطوط الجوية التركية أنزلت 5900 مسافر في فنادق مساء الجمعة بسبب إلغاء رحلاتهم.

وقد اضطرت 4 رحلات دولية آتية إلى اسطنبول من الهند والمالديف وجنوب إفريقيا وفيتنام، إلى الهبوط أخيراً في عنتاب جنوب تركيا، كما أضافت وكالة "دوغان".

واضطر خفر السواحل من جهتهم إلى وقف الملاحة في البوسفور، أحد أكثر المضائق ازدحاماً في العالم.

من جهتها، أعلنت الشركة البلدية المسؤولة عن السفن التي تربط بين ضفتي اسطنبول الآسيوية والأوروبية، عن تعليق الرحلات يوم الجمعة.

وأفادت توقعات الأرصاد الجوية عن تساقط الثلوج طوال النهار، إلا أنه من المتوقع تراجع حدة العاصفة في المساء، لكن درجات الحرارة ستبقى تحت الصفر في الأيام المقبلة.